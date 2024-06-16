Bayern Münih, Aleksandar Pavlovic ile nikah tazeledi

Bayern Münih, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Aleksandar Pavlovic ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bayern 20 yaşındaki Aleksandar Pavlovic'in sözleşmesini 30 Haziran 2029'a kadar uzattı. Münih doğumlu orta saha oyuncusu yedi yaşından beri Almanya şampiyonu için oynuyor ve geçen sezon ilk on birdeki yerini sağlamlaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Milli Takımı'nın EURO kadrosundan hastalığı sebebiyle çıkarılan Pavlovic ise yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki bu bademcik iltihabı Avrupa Şampiyonası'nda kendi evimde oynama hayalimi engelledi. Bu büyük bir hayal kırıklığı ancak Bayern ile olan sözleşmemin 2029'a kadar uzatılmasından dolayı çok heyecanlıyım. Bu, kulübün bana güvendiğini gösteriyor ve ben de bunun karşılığını vermek istiyorum. Bayern benim evim. Gururlu, mutlu ve minnettarım. Takımla birlikte kupalar kazanmak ve kişisel gelişimimi sürdürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Pavlovic, geçtiğimiz sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 25 resmi maçta 2 gol 2 asistlik performans göstermişti.