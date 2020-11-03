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Spor

Bayern Münih, Ali Akman için geliyor

8 maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösteren Bursaspor'un genç golcüsü Ali Akman, Bayern Münih'in radarında. Alman ekibinin bir yetkilisini Milli arada Bursa'ya göndereceği ifade edildi.

03 Kasım 2020 Salı 11:21 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 11:23
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TFF 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor’u 4-2 mağlup eden Bursaspor’da Ali Akman ismi yükselmeye devam ediyor. Yeşil-Beyazlı takımın 4 golünün 2’sine imzasını atan 18 yaşındaki futbolcu gol sayısını 7’ye çıkarttı. 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor Kulübü’nün, genç futbolcunun sözleşmesini uzatması için tekrar görüşme yapması beklenirken Avrupa’nın devleri de Ali Akman’ı yakın takibe aldı.

BAYERN MÜNİH DEVREDE

Bayern Münih’in genç futbolcu için devrede olduğu bildirildi. Ali Akman’ı alıp kiralayarak gelişimini takip etmek isteyen Alman ekibi, Milli arada bir kulüp temsilcisini Bursaspor’la görüşmek üzere Türkiye’ye yollayacak. Bursaspor’un da sözleşme uzatmaya yanaşmayan futbolcuyu devre arasında yüksek bir rakamla satmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

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