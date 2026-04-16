İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Nisan 2026 Perşembe / 29 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7683
  • EURO
    52,9334
  • ALTIN
    6950.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Anthony Gordon için düğmeye bastı
Spor

Bayern Münih, Anthony Gordon için düğmeye bastı

Bundesliga ekibi Bayern Münih, Newcastle United forması giyen Anthony Gordon'u kadrosuna katmak istiyor.

HABER MERKEZİ16 Nisan 2026 Perşembe 09:49
Bayern Münih, Anthony Gordon için düğmeye bastı
ABONE OL

FC Bayern için Anthony Gordon'u transfer etme konusunda görünüşe göre tarihi bir maliyet kapısı açılıyor. Joshua Kimmich, oğlunun Real maçı için daha geç saatlere kadar uyanık kalmasına izin verilmesini umuyor.

FC Bayern, yaz aylarında Anthony Gordon'u kadrosuna katma konusunda oldukça umutlu görünüyor. Ancak bunun için Almanya'nın rekor şampiyonu, muhtemelen tarihi düzeyde yüksek bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak. BBC'ninhaberine göre, Newcastle United 25 yaşındaki oyuncu için teklifleri dinlemeye hazır olsa da Ancak sözleşme durumu nedeniyle (Gordon'un sözleşmesi dört yıl daha devam ediyor) Magpies ile ciddi görüşmeler ancak en az 80 milyon euroluk bir teklifle yapılabilir. Bu rakam, Gordon'u Lucas Hernandez'in ardından ve Harry Kane'den (95 milyon) sonra Münih kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yapacaktır.

Bayern'in avantajı: BBC'ye göre Gordon, Alman şampiyonunun yeteneklerini çok takdir ettiğinin farkında ve bu nedenle Bundesliga'ya transfer olmaya açık. Bu nedenle de içeriden gelen bilgiler, Gordon'un FCB'ye transfer olma şansını oldukça yüksek olarak değerlendiriyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Hedefleri tam isabetle vurdu! ROKETSAN'ın yeni gücü: KARAOK

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.