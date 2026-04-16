Bayern Münih, Anthony Gordon için düğmeye bastı

FC Bayern için Anthony Gordon'u transfer etme konusunda görünüşe göre tarihi bir maliyet kapısı açılıyor.

FC Bayern, yaz aylarında Anthony Gordon'u kadrosuna katma konusunda oldukça umutlu görünüyor. Ancak bunun için Almanya'nın rekor şampiyonu, muhtemelen tarihi düzeyde yüksek bir transfer ücreti ödemek zorunda kalacak. BBC'ninhaberine göre, Newcastle United 25 yaşındaki oyuncu için teklifleri dinlemeye hazır olsa da Ancak sözleşme durumu nedeniyle (Gordon'un sözleşmesi dört yıl daha devam ediyor) Magpies ile ciddi görüşmeler ancak en az 80 milyon euroluk bir teklifle yapılabilir. Bu rakam, Gordon'u Lucas Hernandez'in ardından ve Harry Kane'den (95 milyon) sonra Münih kulüp tarihinin en pahalı ikinci transferi yapacaktır.

Bayern'in avantajı: BBC'ye göre Gordon, Alman şampiyonunun yeteneklerini çok takdir ettiğinin farkında ve bu nedenle Bundesliga'ya transfer olmaya açık. Bu nedenle de içeriden gelen bilgiler, Gordon'un FCB'ye transfer olma şansını oldukça yüksek olarak değerlendiriyor.