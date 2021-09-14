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Spor

Bayern Münih Barcelona'yı deplasmanda dağıttı: 0-3

Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Bayern Münih, Barcelona'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

14 Eylül 2021 Salı 23:59 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 23:59
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Şampiyonlar Ligi E Grubu ilk maçında Alman devi Bayern Münih ile İspanyol devi Barcelona karşı karşıya geldi.

Nou Camp'da oynanan maçı Bayern Münih 3-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'ni galibiyetle açan taraf oldu.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Thomas Müller'in golüyle öne geçen Bayern Münih, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Barcelona, Bayern Münih'in etkinliğini yakalayamazken dakikalar 56'yı gösterdiğinde Lewandowski farkı ikiye çıkardı. 85. dakikaya gelindiğinde ise Lewandowski bir gol daha atarak skoru 3-0 yaptı ve Bayern Münih'in galibiyetini ilan etti.

Öte yandan karşılaşmada Barcelona'nın Türk asıllı oyuncu Yusuf Demir 59. dakikada oyuna dahil oldu.

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