Bayern Münih, Benfica engelini tek golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Bayern Münih, sahasında Benfica'yı konuk etti. Allianz Arena'deki maç metroda yaşanan sıkıntı nedeniyle 15 dakika geç başladı. Bayern Münih, sahasındaki maçı 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarım saatinde iki takım da kaleye şut çekemedi ve devre 0-0 sona erdi.

Bayern Münih, aradığı golü 67. dakikada buldu. Alman ekibine galibiyeti getiren tek golü bu dakikada Jamal Musiala attı.

Benfica'da milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kerem 56, Orkun 79 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, Devler Ligi'nde 6 puana yükseldi. Benfica da 6 puanda kaldı.

Bayern Münih, bir sonraki maç haftasında sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacak. Benfica, Monaco deplasmanına gidecek.