  Bayern Münih, Bruno Fernandes'in peşinde
Spor

Bayern Münih, Bruno Fernandes'in peşinde

Alman devi Bayern Münih, Manchester United forması giyen Portekizli yıldız Bruno Fernandes'i kadrosuna katmak istiyor.

21 Aralık 2025 Pazar 14:42
Bayern Münih, Bruno Fernandes'in peşinde
ABONE OL

İngiltere Premier League devlerinden Manchester United forması giyen Bruno Fernandes için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fichajes'te yer alan habere göre; Alman devi Bayern Münih, Portekizli yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Haberde, uzun süredir Fernandes'i takip eden Bavyera ekibinin 50 milyon Euro'luk bir teklifle Kırmızı Şeytanlar'ın kapısını çalacağı ifade edildi.

Öte yandan Fernandes'in Manchester United'daki geleceği ise belirsizliğinin sürdüğü vurgulandı.

PERFORMANSI

Takımın kilit isimlerinden olan Bruno Fernandes, bu sezon İngiliz ekibi ile çıktığı 17 maçta 5 gol atıp 7 de asist yaptı.

