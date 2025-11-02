İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Bundesliga'da yoluna kayıpsız devam ediyor
Spor

Bayern Münih, Bundesliga'da yoluna kayıpsız devam ediyor

Almanya Bundesliga'da sezona iyi bir başlangıç yapan Bayern Münih, yoluna kayıpsız devam ediyor.

HABER MERKEZİ2 Kasım 2025 Pazar 16:19 - Güncelleme:
Bayern Münih, Bundesliga'da yoluna kayıpsız devam ediyor
ABONE OL

Almanya Ligi'nde Bayer Münih rüzgarı esmeye devam ediyor.

Bavyera ekibi; bu sezon çıktığı 15 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Sezona Almanya Süper Kupasını kazanarak başlayan Bayern Münih, ligde de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kırmızı beyazlılar, Almanya Ligi'nin ilk haftasında evinde Red Bull Leipzig'i 6 - 0 gibi farklı bir skorla yenmişti. Son olarak sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayan Vincent Kompany'in öğrencileri, rakibini 3 - 0 yendi ve 27 puanla liderliğini sürdürdürdü.

Bayer Leverkusen'in ise bu mağlubiyet ile 4 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu ve 17 puanla ligde 5'nci sırada yer aldı.

Önümüzdeki hafta Union Berlin deplasmanına çıkacak Bayern Münih, salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint - Germain'e konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.