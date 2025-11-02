Bayern Münih, Bundesliga'da yoluna kayıpsız devam ediyor

Almanya Ligi'nde Bayer Münih rüzgarı esmeye devam ediyor.

Bavyera ekibi; bu sezon çıktığı 15 resmi müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Sezona Almanya Süper Kupasını kazanarak başlayan Bayern Münih, ligde de yoluna kayıpsız devam ediyor.

Kırmızı beyazlılar, Almanya Ligi'nin ilk haftasında evinde Red Bull Leipzig'i 6 - 0 gibi farklı bir skorla yenmişti. Son olarak sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlayan Vincent Kompany'in öğrencileri, rakibini 3 - 0 yendi ve 27 puanla liderliğini sürdürdürdü.

Bayer Leverkusen'in ise bu mağlubiyet ile 4 maçlık galibiyet serisi son bulmuş oldu ve 17 puanla ligde 5'nci sırada yer aldı.

Önümüzdeki hafta Union Berlin deplasmanına çıkacak Bayern Münih, salı günü de Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint - Germain'e konuk olacak.