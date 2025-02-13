İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,132
  • EURO
    37,6393
  • ALTIN
    3372.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Celtic deplasmanından galip döndü
Spor

Bayern Münih, Celtic deplasmanından galip döndü

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında karşılaştığı Celtic'i Olise ve Kane'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi13 Şubat 2025 Perşembe 01:19 - Güncelleme:
Bayern Münih, Celtic deplasmanından galip döndü
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih deplasmanda Brendan Rodgers'ın yönetimindeki Celtic'i 2-1 mağlup etti.

Celtic Park'ta aoynanan maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Michael Olise ve 49. dakikada Harry Kane kaydetti.

Celtic'in tek golünü ise 79. dakikada Daizen Maeda kaydetti.

Bu sonuçla birlikte 18 Şubat Salı günü oynanacak rövanş maçı öncesinde Bayern Münih, son 16 turu için avantajı eline almış oldu.

Bu turun galibi, son 16 turunda Bayer Leverkusen veya Atletico Madrid ile eşleşecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.