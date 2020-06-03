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Spor

Bayern Münih Cengiz Ünder için Roma'ya 30 milyon euro ödemeye hazır

İtalya Seri A'da Roma forması giyen Cengiz Ünder'e Bayern Münih'in kanca taktığı iddia edildi. İtalya basınında çıkan haberlere göre Münih, Cengiz'e 30 milyon euro ödemeye hazır.

03 Haziran 2020 Çarşamba 18:59 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 18:59
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İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bayern Münih, 22 yaşındaki Cengiz Ünder ile ilgileniyor. Bayern'in yanı sıra Leipzig ve Everton'ın da milli futbolcunun durumunu takip ettiği ifade edildi.

"ROMA 30 MİLYON EURO'YA BIRAKABİLİR"

Aynı haberde Cengiz Ünder ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Roma'nın, milli futbolcuyu 30 milyon Euro'nun altında bir rakama satmayacağı vurgulandı.

BAYERN FRENE BASACAKTI AMA...

Alman devi Bayern Münih'in koronavirüs salgınından dolayı gelirlerin düşmesi sebebiyle transferde frene basacağı söyleniyordu. Yaz transfer döneminde Bayern'in alacağı karar, Cengiz Ünder'in geleceği adına büyük öneme sahip olacak.

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