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Spor

Bayern Münih çeyrek finale 4 golle yükseldi

Bayern Münih, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda karşılaştığı Brezilya ekibi Flamengo'yu 4-2 mağlup ederek çeyrek finalde Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

Haber Merkezi30 Haziran 2025 Pazartesi 01:47 - Güncelleme:
Bayern Münih çeyrek finale 4 golle yükseldi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Bayern Münih, Flamengo ile karşı karşıya geldi. Bayern Münih, Hard Rock Stadyumu'ndaki mücadeleden 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakika Erick Pulgar (Kendi Kalesine), 41. dakikada Leon Goretzka, 9. ve 73. dakikada Harry Kane kaydetti. Brezilya ekibi Flamengo'nun gollerini ise 33. dakika Gerson ve 55. dakikada Jorginho (Penaltı) kaydetti.

Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane, 59. dakikada Kingsley Coman yerine oyuna girdi ve Bayern Münih formasıyla son maçına çıktı.

Bayern Münih, bu sonucun ardından turnuvada çeyrek finale yükseldi ve Paris Saint - Germain'in rakibi oldu. İki takım 5 Temmuz Cumartesi günü Atlanta'da karşı karşıya gelecek.

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