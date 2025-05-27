Bayern Münih, Cody Gakpo için temasta

Bayern Münih, yeni sezon öncesi sol kanadını güçlendirmek için harekete geçti. Sky Sports muhabiri Florian Plettenberg'e göre, sportif direktör Max Eberl özellikle Cody Gakpo'yu beğeniyor ve Liverpool ile iletişim çoktan başlamış durumda. 18 yaşında PSV altyapısından yetişen Gakpo'nun 2028'e kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen doğru teklif gelirse transferin önü açılabilir.

Gakpo, 2023'te 42 milyon avroya Liverpool'a katıldı. Bu sezon 49 maçta 18 gol ve 7 asistle dikkat çeken oyuncu, Hollanda Milli Takımı'nda da 15 gollük katkı sundu. Transfermarkt, yıldız ismin değerini şu anda 70 milyon avro olarak belirliyor. Bayern'in alternatif listesinde Mitoma ve Leão da bulunuyor, ancak öncelik Gakpo gibi görünüyor.