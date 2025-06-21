Bayern Münih, Cody Gakpo'nun peşinde

Leroy Sane'nin beklenmedik ayrılışı, Bayern Münih'i sol kanat arayışında bırakırken Liverpool'dan Cody Gakpo, Alman devinin gündemine girdi.

Leroy Sane'nin Galatasaray'a bonservissiz transferi, Bayern Münih'in kadrosunda ciddi bir boşluk yarattı. Yeni sezon planlamasını yönetmek üzere Bayern'in sportif direktörü Max Eberl, Münih'e dönerek yol haritasını belirlemeye çalışıyor. Sky Sport İtalya'ya göre, Nico Williams transferinin de olumsuz sonuçlanmasının ardından kulüp yeni hedeflere yöneldi. Bu isimler arasında en çok öne çıkanlardan biri ise Cody Gakpo oldu.

Bayern Münih'in transferde art arda yaşadığı hayal kırıklıkları, hem Max Eberl'in hem de kulüp yönetiminin üzerindeki baskıyı artırıyor. Florian Wirtz'ten Nico Williams'a kadar birçok hedef oyuncu için sonuç alamayan Bavyera temsilcisi, alternatif arayışlara yöneldi. Sol kanat için oluşturulan kısa listede Liverpool'dan Cody Gakpo ve Brighton'ın Japon yıldızı Kaoru Mitoma yer alıyor.

Alman ekibi, Milan forması giyen Rafael Leao ile de temas kurdu ancak görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadı. Bayern'in asıl önceliği Fransız futbolcu Bradley Barcola'ydı fakat Fransız kulübü oyuncusunu kesinlikle satmayacağını bildirdi. Öte yandan, Takefusa Kubo ile de temas kurulduğu ancak 60 milyon euro'luk serbest kalma bedelinin önemli bir engel oluşturduğu ifade edildi.

Münih'te yaşanan son gelişmeler, teknik direktör Vincent Kompany'nin projesinin oyuncular üzerinde yeterince etkili olamadığını gösteriyor. Leverkusen'in yıldızı Wirtz de, daha yüksek maaş ve prim teklifine rağmen, Bayern yerine Premier Lig ekibini tercih etti. Gakpo'nun Liverpool ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Dolayısıyla Bayern'in bu transferi gerçekleştirebilmesi için hem yüksek bir bonservis ödemesi hem de Gakpo'yu ikna edecek güçlü bir proje sunması gerekecek.