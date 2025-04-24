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Spor

Bayern Münih, Dayot Upamecano ile yeni sözleşme mesaisinden

Dayot Upamecano sözleşmesini uzatmak isteyen Alman devi Bayern Münih oyuncu ile görüşmelerini sürdürüyor.

HABER MERKEZİ24 Nisan 2025 Perşembe 10:25 - Güncelleme:
Bayern Münih, Dayot Upamecano ile yeni sözleşme mesaisinden
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Bayern Münih, Dayot Upamecano ile sözleşmesini uzatmak istiyor. Florian Plettenberg'in haberine göre taraflar görüşmelere devam ediyor ancak henüz tam bir anlaşma sağlanmış değil.

Görüşmelerdeki pürüzün nedeni, Fransız oyuncunun yıllık 15 milyon avroluk maaş talebi. Bu rakam Bayern yönetimi tarafından yüksek bulunmasına rağmen müzakereler sürüyor.

2021'de RB Leipzig'den 42,5 milyon avroya transfer edilen Dayot, o tarihten bu yana hem etkili hem de hatalı performanslarıyla dikkat çekiyor. Bu sezon 33 maça çıkan oyuncu, 2 gol ve 1 asist üretti. Şu anda diz sakatlığı sürecinden geçiyor. Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon avro.

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