Bayern Münih Dean Huijsen için devrede

Bayern Münih, savunmasını güçlendirmek için Dean Huijsen'i transfer listesine aldı. Florian Plettenberg'in haberine göre, Bavyera ekibi genç stoperin temsilcileriyle ön görüşmelere başladı. Ancak Dean Huijsen için resmi bir adım, mevcut savunma oyuncularından birinin ayrılması durumunda atılacak.

20 yaşındaki İspanyol futbolcu, sezon başında Juventus'tan 15 milyon avroya transfer olduğu Bournemouth'ta 31 maçta 2 gol ve 1 asistle dikkat çekti. Transfermarkt'a göre 42 milyon avro değere sahip olan Huijsen'in serbest kalma bedeli 58 milyon avro. Liverpool ve Chelsea gibi kulüpler de genç yıldız için yarışta.