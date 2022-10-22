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Spor

Bayern Münih deplasmanda 2 golle kazandı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 11. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Hoffenheim'ı 2-0 mağlup etti.

22 Ekim 2022 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Bayern Münih deplasmanda 2 golle kazandı
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Bundesliga 11. hafta mücadelesinde Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı.

PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi Bayern Münih 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Jamal Musiala ve 38. dakikada Choupo-Moting kaydetti.

Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak maça 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Julian Nagelsmann'ın öğrencileri üst üste 2. galibiyetini alırken, 4 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

Alınan bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 22'ye çıkardı ve 23 puanlı lider Union Berlin'i takibini sürdürdü. Hoffenheim ise 17 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, Mainz'i konuk edecek. Hoffenheim ise Köln deplasmanına gidecek.

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