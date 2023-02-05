İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Şubat 2023 Pazar / 15 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8383
  • EURO
    20,3282
  • ALTIN
    1128.47
  • BIST100
    4997.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı
Spor

Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde deplasmanda konuğu olduğu Wolfsburg'u 4-2 mağlup etti.

AA5 Şubat 2023 Pazar 23:27 - Güncelleme:
Bayern Münih deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Wolfsburg'u 4-2 yendi.

Bundesliga'nın 19. hafta kapanış maçında Volkswagen Arena'da Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, 9. ve 14. dakikada Kingsley Coman, 19. dakikada Thomas Müller ve 73. dakikada Jamal Musiala'nın golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Wolfsburg'un golleri 44. dakikada Jakub Kaminski ve 81. dakikada Mattias Svanberg'den geldi.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Bayern Münihli futbolcu Joshua Kimmich ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Ligde 3 hafta sonra kazanan Bayern Münih, puanını 40'a çıkardı ve ikinci sıradaki Union Berlin'in 1 puan önünde liderliğini korudu.

Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Wolfsburg ise 29 puanla 7. sırada yer aldı.

Günün diğer karşılaşmasında ise Werder Bremen, 59. dakikada Jens Stage ve 77. dakikada Marvin Ducksch'un golleriyle deplasmanda Stuttgart'ı 2-0 yendi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.