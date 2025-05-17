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Spor

Bayern Münih deplasmanda dört köşe

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı. PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Haber Merkezi17 Mayıs 2025 Cumartesi 19:34 - Güncelleme:
Bayern Münih deplasmanda dört köşe
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Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında şampiyon Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı.

PreZero Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 33. dakikada Michael Olse, 53. dakikada Joshua Kimmich, 80. dakikada Serge Gnabry ve 86. dakikada Harry Kane kaydetti.

Şampiyonluğunu daha önce ilan eden Bayern Münih, sezonu 82 puanla tamamladı. 32 puanda kalan Hoffenheim 15. sırada küme düşme hattının hemen üstünde sezonu tamamladı.

MÜLLER SON MAÇINA ÇIKTI

Öte yandan Bayern Münih'in efsane futbolcularından Thomas Müller, daha önce sezon sonu ayrılacağını açıkladığı takımında son maçına çıktı.

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