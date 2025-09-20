İSTANBUL 25°C / 18°C
Spor

Bayern Münih deplasmanda dört köşe

Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Hoffenheim'e konuk oldu. PreZero Arena'daki mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla kazandı.

HABER MERKEZİ20 Eylül 2025 Cumartesi 20:20
Bayern Münih deplasmanda dört köşe
Almanya Bundesliga'nın 4. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, Hoffenheim'e konuk oldu.

PreZero Arena'daki mücadeleyi Bayern Münih 4-1'lik skorla kazandı.

Bayern Münih, 44. dakikada Harry Kane'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

İkinci yarının hemen başında, 48. dakikada Sacha Boey'in kazandırdığı penaltıyı Harry Kane gole çevirdi ve farkı ikiye çıkardı.

77. dakikada bir kez daha penaltı noktasına geçen Kane, topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

Hoffenhem'in tek golünü ise 82. dakikada Vladimir Coufal kaydederek farkı ikiye indirdi. Mücadelenin 90+7. dakikasında Serge Gnabry sahneye çıkarak farkı yeniden 3'e yükseltti.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 4'te 4 yaparak 12 puana ulaştı. Hoffenheim 6 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'i konuk edecek. Hoffenheim, Freiburg deplasmanına gidecek.

