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Spor

Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Halil Umut Meler'in yönettiği maçta Bayern Münih, deplasmanda Shakhtar Donetsk'i 5-1 mağlup etti.

11 Aralık 2024 Çarşamba 01:45 - Güncelleme:
Bayern Münih deplasmanda farklı kazandı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı.

Arena AufSchalke'de oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 5-1 kazandı.

Mücadelede Shakhtar Donetsk'in golünü 5. dakikada Kevin kaydetti. Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Konrad Laimer, 45. dakikada Thomas Müller ve penaltıdan 70. dakikada ve 90+3. dakikada Michael Olise kaydetti.

Öte yandan karşılaşmayı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yaptı.

Bu sonuçla birlikte lig aşamasında 4. galibiyetini alan Bayern Münih, puanını 12'ye yükseltti. 6. mağlubiyetini alan Shakhtar Donetsk ise 4 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Bayern Münih, Feyenoord'a konuk olacak. Shakhtar Donetsk ise Brest'i ağırlayacak.

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