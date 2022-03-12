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Spor

Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile yenişemedi

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 26. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Hoffenheim ile 1-1 berabere kalarak puanını 60 yaptı.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 20:46 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 20:46
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 26. haftasında PreZero Arena'da Hoffenheim'e konuk oldu.

Hoffenheim, 32. dakikada Christoph Baumgartner'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk ekip 45+3. dakikada Robert Lewandowski'nin topu filelere göndermesiyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da buldukları gol pozisyonlarından yararlanamayınca, karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Bayern Münih, 60 puanla liderliğini sürdürdü. Hoffenheim ise 44 puan ve maç fazlasıyla 5. sırada yer aldı.

Bundesliga'da oynanan diğer karşılaşmalarda Freiburg, sahasında Wolfsburg'u 3-2 yenerken, Union Berlin ile Stuttgart 1-1 berabere kaldı.

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