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Spor

Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i 4 golle devirdi

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih deplasmanda Leipzig'i 4-1 mağlup etti.

AA12 Eylül 2021 Pazar 00:54 - Güncelleme: 12 Eylül 2021 Pazar 00:54
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Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında Red Bull Arena'da Leipzig'e konuk oldu.

Bavyera ekibi 12. dakikada Robert Lewandowski'nin penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih 47. dakikada Jamal Musiala ve 54. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle skoru 3-0 yaptı.

Leipzig 58. dakikada Konrad Laimer'in topu filelere göndermesiyle durumu 3-1'e getirdi.

Bayern Münih 90+2. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Bavyera takımı bu galibiyetle puanını 10'a çıkartırken Leipzig bu sezon üçüncü mağlubiyetini alarak 3 puanda kaldı.

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