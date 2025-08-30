İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Bayern Münih deplasmandan galibiyetle dönüyor

Almanya Bundesliga'nın 2. hafta maçında Bayern Münih, Augsburg'a konuk oldu. WWK Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Bayern Münih, 3-2 kazandı.

30 Ağustos 2025 Cumartesi 23:27
Bayern Münih deplasmandan galibiyetle dönüyor
Almanya Bundesliga'nın 2. hafta maçında Bayern Münih, Augsburg'a konuk oldu.

WWK Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi Bayern Münih, 3-2 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri dakika 28'de Serge Gnabry, dakika 45+4'te Luis Diaz ve 48. dakikada Michael Olise kaydetti.

Augsburg'un gollerini ise dakika 53'te Kristijan Jakic ile dakika 76'da Mert Kömür attı.

Bu sonucun ardından Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih, puanını 6 yaptı. Augsburg, 3 puanda kaldı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Hamburg'u konuk edecek. Augsburg, St. Pauli deplasmanına gidecek.

