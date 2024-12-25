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Spor

Bayern Münih, Dortmund'un yıldızının peşinde

Bayern Münih, Borussia Dortmund'dan bir yıldız ismi daha kadrosuna katabilir. Bavyera ekibi, Dortmund'un genç futbolcusu Jamie Gittens'in peşinde.

25 Aralık 2024 Çarşamba 00:39 - Güncelleme:
Bayern Münih, Dortmund'un yıldızının peşinde
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Bundesliga'da liderliğini sürdüren Bayern Münih, Borussia Dortmund'dan Transfer ettiği isimlere bir yenisini ekleyebilir.

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'da bu sezon öne çıkan isimlerden biri olan Jamie Gittens, Bayern Münih'in radarında.

Sky Sports'ta yer alan haberde Bavyera ekibinin Jamie Gittens'le ilgilendiği ve transfer etmeyi düşündüğü belirtildi.

Premier Lig takımlarının da listesinde bulunan genç futbolcunun ara transferde ayrılmasının mümkün olmadığına dikkat çekilrken yaz aylarında transfer tekliflerinin gelebileceği aktarıldı.

Borussia Dortmund'un Gittens için 100 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli beklediği belirtildi.

Bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 23 maçta sahaya çıkan 19 yaşındaki futbolcu, dokuz gol kayderderken dört asist yaptı.

WILLAMS DA LİSTEDE

Ek olarak Bayern Münih'in Ahtletic Bilbao forması giyen Nico Williams'ı da takip ettiği ifade edildi.

Williams'ın transferinin 50-60 milyon euro arasında bir ücrete tamamlanabilceği kaydedildi.

Athletic Bilbao formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Williams, iki kez ağları havalandırıp beş gol pası verdi.

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