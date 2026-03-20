  • Bayern Münih efsanesinden Harry Kane için övgü dolu sözler
Spor

Bayern Münih efsanesinden Harry Kane için övgü dolu sözler

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Uli Hoeness gösterdiği performansla Alman ekibini adeta sırtlayan İngiliz golcü Harry Kane için övgü dolu ifadelerde bulundu.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 19:19
Bayern Münih efsanesinden Harry Kane için övgü dolu sözler
Bayern Münih'in efsane isimlerinden Uli Hoeness, takımın golcü futbolcusu Harry Kane ile ilgili konuştu.

Hoeness, İngiliz golcü için övgü dolu sözler sarf etti. Uli Hoeness, "Birçok insan Harry Kane için ödediğimiz 100 milyon euro'nun çılgınlık olduğunu düşünmüştü. Ben de öyle düşünmüştüm ama bugün 150 milyon euro da öderim." dedi.

Sözlerine devam eden Alman efsane, "Harry Kane küressel bir simge, iyi bir karakter. 18 yaşındaki gençlerimiz için bir rol model." diye konuştu.

Bayern Münih forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan 32 yaşındaki Harry Kane, 47 gol attı ve 5 asist yaptı.Bayern Münih'in efsane isimlerinden Uli Hoeness, takımın golcü futbolcusu Harry Kane ile ilgili konuştu.

Hoeness, İngiliz golcü için övgü dolu sözler sarf etti. Uli Hoeness, "Birçok insan Harry Kane için ödediğimiz 100 milyon euro'nun çılgınlık olduğunu düşünmüştü. Ben de öyle düşünmüştüm ama bugün 150 milyon euro da öderim." dedi.

Sözlerine devam eden Alman efsane, "Harry Kane küressel bir simge, iyi bir karakter. 18 yaşındaki gençlerimiz için bir rol model." diye konuştu.

Bayern Münih forması altında bu sezon 39 maçta süre bulan 32 yaşındaki Harry Kane, 47 gol attı ve 5 asist yaptı.

