23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:29 - Güncelleme: 23 Mayıs 2020 Cumartesi 21:29

Bundesliga'nın 27. haftasında lider Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u evinde farklı geçti. Bayern Münih, Bundesliga'da çıktığı son 13 maçta 37 puan toplarken sezonun ilk yarısında aldığı farklı yenilginin bir nevi rövanşını aldı. Eintracht Frankfurt sezonun ilk yarısında Bayern Münih'i evinde 5-1'lik yenmiş bu maçın ardından Niko Kovac'ın ayrılmasına neden olmuştu. Bu akşam oynanan maçla 17 karşılaşmada görev yapan Hansi Flick'in öğrencileri 55 gol atmayı başardı.

Bayern Münih adına galibiyeti getiren golleri Goretzka, Müller, Lewandowski, Davies ve Hintereger (kendi kalesine) atarken Eintraht Frankfurt'un savunma oyuncusu Hintereger takımın iki golüne de imza attı.

26 MAYIS SALI B. DORTMUND - BAYERN MÜNİH



26 Mayıs salı akşamı 28.hafta müsabakasında lider Bayern Münih, en yakın takipçisi Borussia Dortmund ile deplasmanda karşılaşacak. Bu maç öncesi Bayern Münih 61 puan, B. Dortmund ise 57 puan ile ilk iki sırada yer alıyor.