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Spor

Bayern Münih evinde 1 puanı 90+1'de kurtardı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 17. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Köln ile 1-1 berabere kaldı.

25 Ocak 2023 Çarşamba 00:46 - Güncelleme:
Bayern Münih evinde 1 puanı 90+1'de kurtardı
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Bundesliga'nın 17. haftasında lider Bayern Münih, sahasında Köln'ü ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi ve Bayern Münih'in kazanamama serisi 3 maça yükseldi.

Maçın henüz 4. dakikasında Skhiri'nin Köln öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Bayern'in gol bulma çabaları son dakikalara kadar sürdü ve 90+1'de Joshua Kimmich karşılaşmanın eşitlikle sona ermesini sağlayan golü kaydetti.

Bu sonuçla lider Bayern, galibiyet hasretini iki maça çıkardı ve puanını 36'ya yükseltti. . Köln ise 21 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.

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