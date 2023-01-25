Bayern Münih evinde 1 puanı 90+1'de kurtardı

Bundesliga'nın 17. haftasında lider Bayern Münih, sahasında Köln'ü ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi ve Bayern Münih'in kazanamama serisi 3 maça yükseldi.

Maçın henüz 4. dakikasında Skhiri'nin Köln öne geçti ve ilk yarı konuk ekibin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda Bayern'in gol bulma çabaları son dakikalara kadar sürdü ve 90+1'de Joshua Kimmich karşılaşmanın eşitlikle sona ermesini sağlayan golü kaydetti.

Bu sonuçla lider Bayern, galibiyet hasretini iki maça çıkardı ve puanını 36'ya yükseltti. . Köln ise 21 puana yükselerek orta sıralardaki yerini korudu.