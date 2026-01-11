İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ocak 2026 Pazar / 23 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1388
  • EURO
    50,2459
  • ALTIN
    6251.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih evinde acımadı! 8 gollü galibiyet
Spor

Bayern Münih evinde acımadı! 8 gollü galibiyet

Bayern Münih, Bundesliga'nın 16. haftasında sahasında Wolfsburg'u 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek namağlup serisini sürdürdü.

HABER MERKEZİ11 Ocak 2026 Pazar 21:44 - Güncelleme:
Bayern Münih evinde acımadı! 8 gollü galibiyet
ABONE OL

Almanya Bundesliga 16. hafta maçında Bayern Münih sahasında Wolfsburg'u ağırladı.

Allianz Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 8-1 kazandı ve ligdeki namağlup serisini sürdürdü.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Michael Olise (2), Kilian Fischer (KK), Moritz Jenz (KK), Luis Diaz, Raphael Guerreiro, Harry Kane ve Leon Goretzka kaydetti. Wolfsburg'un tek golü Dzenan Pejcinovic'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih ligde 44 puana ulaşırken, Wolfsburg 15 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Bayern Münih, Köln'e konuk olacak. Wolfsburg ise St. Pauli'yi ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Küçük çocuğun büyük yüreği: Ambulans için trafiği durdurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.