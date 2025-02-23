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Spor

Bayern Münih evinde dört köşe

Bundesliga'nın 23. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih evinde Dino Toppmöller'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Haber Merkezi23 Şubat 2025 Pazar 22:16 - Güncelleme:
Bayern Münih evinde dört köşe
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Bundesliga'nın 23. haftasında Vincent Kompany'nin ekibi Bayern Münih evinde Dino Toppmöller'in yönetimindeki Eintracht Frankfurt'u 4-0 mağlup etti.

Allianz Arena'da oynanan maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri 45+2'de Michael Olise, 61. dakikada Hiroki Ito, 83. dakikada Jamal Musiala ve 90+2'de Serge Gnabry kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son 9 maçından 8 galibiyet 1 beraberlik çıkarmayı başaran Bayern Münih, 58 puanla liderliğini sürdürdü.

Eintracht Frankfurt ise 42 puanla üçüncü sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Bayern Münih deplasmanda Stuttgart ile karşılaşırken, Eintracht Frankfurt evinde Bayer Leverkusen'i ağırlayacak.

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