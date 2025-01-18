Bayern Münih evinde hata yapmadı

Almanya Bundesliga'nın 18. haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçta kazanan 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Leon Goretzka, 39. dakikada Michael Olise ve 45. dakikada Joshua Kimmich attı. Wolfsburg'un golleri 24 ve 88. dakikada Muhammed Amoura'dan geldi.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 45 puana yükseldi. Wolfsburg, 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Freiburg ile deplasmanda karşılaşacak. Wolfsburg, sahasında Holstein Kiel'i konuk edecek.