İSTANBUL 15°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2025 Cumartesi / 9 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5141
  • EURO
    39,727
  • ALTIN
    3412.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bayern Münih evinde kayıp

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, konuk ettiği Bochum'a 3-2 yenildi. Bayern, 42. dakikada 10 kişi kaldı.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 19:37 - Güncelleme:
Bayern Münih evinde kayıp
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayern Münih, Bochum'u konuk etti.

Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.

Bayern Münih'in gollerini 14 ile 28. dakikalarda Raphael Guerreiro kaydetti.

Bayern Münih'te Serge Gnabry, 22. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

42. dakikada ise Bayern Münih'te Joao Palhinha, yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

İlk yarı Bayern Münih'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Bochum, 51. dakikada Ibrahima Sissoko ve 71. dakikada Matus Bero'nun golleriyle 3-2 öne geçti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve Bayern Münih, evinde Bochum'a 3-2 mağlup oldu.

10 maç sonra ilk kez mağlup olan lider Bayern Münih, 61 puanda kaldı.

20 puana ulaşam Bochum ise 17. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Bayern Münih, deplasmanda Union Berlin ile karşılaşacak.

ALLIANZ ARENA'DA GÖRSEL ŞÖLEN

Öte yandan Bayern Münih taraftarları, kulübün 125. yıl dönümü dolayısıyla stadyumda adeta bir görsel şölen oluşturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.