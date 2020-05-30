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Spor

Bayern Münih farklı kazandı! Maç sonucu: Bayern Münih 5-0 Fortuna Düsseldorf

Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih evinde Fortuna Düsseldorf ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynana mücadeleyi ev sahibi ekip 5-0'lık skorla kazandı.

30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:37 - Güncelleme: 30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:38
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Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada kendi kalesine Zanka, 29. dakikada Pavard, 43. ve 50. dakikalarda Lewandowski ile 52. dakikada Davies kaydetti.

Fenerbahçe'den kiralık olarak Düsseldorf forması giyen Zanka, karşılaşmaya 11'de başladı ve 15. dakikada Pavard'ın vuruşunda topu şanssız bir şekilde kendi kalesine gönderdi.

Düsseldorf'ta milli oyuncularımızdan Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, bu maç öncesinde 5 maçta 5 gol atan Kenan Karaman ise 90 dakika sahada kaldı.

BAYERN VE LEWA REKOR KIRDI

Bu sezon 8. kez 5 golü geçen Bayern Münih, Bundesliga'da 86 gole ulaştı ve rekor kırdı. Bundesliga'da bu sezon her takıma gol atan Robert Lewandowski, 43 golle bir sezonda attığı gol rekorunu egale etti.

Üst üste 8. maçını kazanan Bayern Münih, 67 puanla liderliğini sürdürdü. 6 maç sonra kaybeden Düsseldorf ise 27 puanda kaldı.

Bundesliga'nın 30. haftasında Bayern Münih deplasmanda Leverkusen ile karşılaşacakken, Düsseldorf evinde Hoffenheim ile karşı karşıya gelecek.

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