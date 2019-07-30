Temsilcimiz Fenerbahçe, bugün AUDİ Cup mücadelesi kapsamında Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak. Avrupa futboluyla ilgilenen tüm futbolseverler Bayern Münih Fenerbahçe maçı hangi kanalda? AUDI kupası Bayern Münih Fenerbahçe maçı saat kaçta? sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Sezon öncesi hazırlık mahiyeti niteliğininde olan Bayern Münih Fenerbahçe karşılaşması her iki teknik direktörün taktik değerlendirmesi açısından da önem teşkil ediyor. Bayern Münih Fenerbahçe hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm detaylar...

BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

AUDİ Cup kapsamında oynanacak olan Bayern Münih Fenerbahçe karşılaşması D-Smart Smart Spor üzerinden canlı izlenebilecek.

AUDI KUPASI BAYERN MÜNİH FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bayern Münih Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe'nin Audi Kupası kadrosu belli oldu.

Fenerbahçe Kulübünün internet sitesindeki bilgiye göre bugün Almanya'da başlayacak turnuvada mücadele edecek sarı-lacivertli takımın kadrosunda sakatlıkları bulunan Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz ile henüz hazır olmayan Okan Turp yer almadı. İzinleri biten Diego Reyes, Mauricio Isla ve Nabil Dirar ise kadroya dahil edildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadroya dahil ettiği oyuncular şunlar:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Mauricio Isla, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Diego Reyes, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Victor Moses, Nabil Dirar, Alper Potuk, Garry Rodrigues, Muhammed Gümüşkaya, Vedat Muric, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Fenerbahçe, Allianz Arena'daki turnuvanın ilk maçında bugün TSİ 21.30'da Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE, AVRUPA'NIN "DEVLERİ"NE KARŞI

Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.

Bu yılın katılımcıları da tarihleri ve ülkelerindeki başarılarıyla bilinen takımlardan oluşuyor.

Organizasyonda önceki sezonlarda Manchester United, Boca Juniors, Milan, Internacional, Manchester City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.