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Spor

Bayern Münih fişi ilk yarıda çekti

Almanya Bundesliga 9. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih 3-0'lık skorla kazandı.

2 Kasım 2024 Cumartesi 21:10 - Güncelleme:
Bayern Münih fişi ilk yarıda çekti
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Almanya Bundesliga 9. hafta maçında Bayern Münih, sahasında Union Berlin ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı Bayern Münih 3-0'lık skorla kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Harry Kane ile 43. dakkada Kingsley Coman attı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, ligde 23 puana yükseldi. Union Berlin, 15 puanda kaldı.

Bayern Münih, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı ağırlayacak. Vincent Kompany'nin ekibi ligde gelecek hafta ise St. Puali deplasmanına gidecek. Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında sahasında Freiburg'u ağırlayacak.

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