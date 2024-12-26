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Spor

Bayern Münih, Florian Wirtz için ısrarını sürdürüyor

Alman devi Bayern Münih'in transfer hedeflerinden en büyüğü Florian Wirtz. Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen yıldız futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme için görüşme halinde.

26 Aralık 2024 Perşembe 01:34 - Güncelleme:
Bayern Münih, Florian Wirtz için ısrarını sürdürüyor
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Alman devi Bayern Münih'in transfer hedeflerinden en büyüğü Florian Wirtz. Bundesliga'da Bayer Leverkusen forması giyen yıldız futbolcu, kulübüyle yeni sözleşme için görüşme halinde.

Ancak Bundesliga devi Bayern Münih'in, yaz transfer döneminde Florian Wirtz'i transfer edebileceğine dair umudu sürüyor.

Avrupa transfer piyasasının yıldızlarından olan Wirtz'e Real Madrid de dahil olmak üzere birçok kulübün ilgisi bulunuyor.

21 yaşındaki Alman ofansif orta saha oyuncusu, bu sezon 25 maça çıktı ve 12 gol 8 asistlik katkısıyla dikkat çekiyor.

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