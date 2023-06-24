Bayern Münih, Frenkie De Jong'un peşinde

Tuchel yönetimindeki Bayern Münih, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna şimdiden Konrad Laimer ve Raphael Guerreiro'yu katan Bayern bir transferin daha peşinde.

Foot Mercato'nun haberine göre, Bayern Münih Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in orta sahaya bedelsiz olarak transfer edilen Konrad Laimer'in yanı sıra aynı bölgeye bir transfer daha istediği ve bu isminde Frenkie De Jong olduğu aktarıldı.

49 yaşındaki Alman teknik adam, De Jong'un transferi için Bayern yönetimine rapor sunduğu belirtildi.

BARCELONA SATMAYA SICAK DEĞİL

Sergio Busquets'i göndermesinin ardından orta sahadaki boşluğu henüz dolduramayan Barcelona'nın Hollandalı yıldız De Jong'u satmaya sıcak bakmadığı bildirildi.

Öte yandan Teknik Direktör Xavi Hernandez'in De Jong için geçtiğimiz Nisan ayında söylediği 'De Jong dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Gelecek dönemde de beraber olacağız' sözleri hatırlatıldı.

SEZON PERFORMANSI

26 yaşındaki orta saha De Jong, Barcelona formasıyla bu sezon 43 karşılaşmaya çıkarken 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.