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Spor

Bayern Münih, Gonçalo Ramos için kesenin ağzını açtı

Almanya Bundesliga devi Bayern Münih'in Benfica'da forma giyen Portekizli golcü Gonçalo Ramos için 100 milyon euro bütçe ayırdığı ileri sürüldü.

11 Nisan 2023 Salı 18:41 - Güncelleme:
Bayern Münih, Gonçalo Ramos için kesenin ağzını açtı
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Bayern Münih, Benfica'nın Portekizli süper yeteneği Gonçalo Ramos'un transferini planlıyor.

Alman Sky Sports'ta yer alan habere göre; Robert Lewandowski'nin boşluğunu dolduramayan Bayern Münih, önümüzdeki yaz ayları için 100 milyon euro transfer bütçesi ayırdı. Alman devinin, golcü transferi için Gonçalo Ramos'a öncelik verdiği kaydedildi.

Bayern Münih'in Gonçalo Ramos için menajeri Jorge Mendes ile temas kurduğu vurgulandı.

Alman devinin Gonçalo Ramos dışında Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolu Mouani, Napoli'den Victor Osimhen ve Tottenham'dan Harry Kane'i de içeren bir transfer listesi olduğu ifade edildi.

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