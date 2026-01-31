İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Hamburg deplasmanında puan bıraktı
Spor

Bayern Münih, Hamburg deplasmanında puan bıraktı

Almanya Bundesliga'nın 20. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Hamburg ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla Bayern Münih'in ligdeki galibiyet hasreti 2 maça çıkarken, Hamburg'un kazanamama serisi 6 maça yükseldi.

HABER MERKEZİ31 Ocak 2026 Cumartesi 23:10 - Güncelleme:
Bayern Münih, Hamburg deplasmanında puan bıraktı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 20. hafta maçında Bayern Münih, Hamburg'a konuk oldu.

Volksoarkstadion'da oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Bayern Münih'in gollerini, 42. dakikada Harry Kane ile 46. dakikada Luis Diaz attı.

Hamburg'un gollerini ise 34. dakikada penaltıdan Fabio Vieira ile 53. dakikada Luka Vuskovic kaydetti.

Bayern Münih'in Bundesliga da galibiyet hasreti 2 maça çıktı.

Öte yandan Hamburg'un galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, puanını 51'e yükseltti. Hamburg, puanını 19 yaptı.

Almanya Bundesliga'nın gelecek haftasında Bayern Münih, Hoffenheim'i ağırlayacak. Hamburg, Heidenheim deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.