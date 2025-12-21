İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2025 Pazar / 2 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8044
  • EURO
    50,1756
  • ALTIN
    5972.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 4 golle kazandı
Spor

Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 4 golle kazandı

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında deplasmanda Heidenheim ile karşılaşan Bayern Münih, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 41'e yükseltti.

HABER MERKEZİ21 Aralık 2025 Pazar 21:32 - Güncelleme:
Bayern Münih, Heidenheim deplasmanında 4 golle kazandı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 15. haftasında Bayern Münih, Heidenheim deplasmanına konuk oldu. Bayern Münih, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Josip Stanisic, 32. dakikada Michael Olise, 86. dakikada Luis Diaz ve 90+2. dakikada Harry Kane kaydetti.

Harry Kane, Bundesliga'da 100 gol katkısına en hızlı ulaşan oyuncu oldu. (78 maçta 81 gol, 19 asist)

Bayern Münih, bu sonucun ardından 41 puana yükseldi. Heidenheim, 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Bayern Münih, sahasında Wolfsburg'u konuk edecek. Heidenheim, gelecek hafta evinde Köln'ü ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Fren yerine gaza bastı: Kaza anı güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.