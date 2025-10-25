İSTANBUL 18°C / 13°C
25 Ekim 2025 Cumartesi
Bayern Münih ikinci yarıda açıldı

Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Mönchengladbach sahasında Bayern Münih'i ağırladı. Borussia-Park'ta oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Böylelikle Bayern Münih 8 maçta 8 galibiyet aldı.

25 Ekim 2025 Cumartesi 22:00
Almanya Bundesliga 8. hafta maçında Mönchengladbach sahasında Bayern Münih'i ağırladı.

Borussia-Park'ta oynanan maçı konuk ekip 3-0 kazandı. Böylelikle Bayern Münih 8 maçta 8 galibiyet aldı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Joshua Kimmich, Raphael Guerreiro ve Lennart Karl kaydetti. Mönchengladbach'da Jens Castrop 19. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 24 puana ulaşırken, Mönchengladbach 3 puanda kaldı. Ligin sonraki maçında Bayern Münih sahasında Leverkusen ile karşılaşacak. Mönchengladbach ise St. Pauli'ye konuk olacak.

