Geçtiğimiz yaz Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek isteyen Bayern Münih'in girişimi başarızsızlıkla sonuçlanmıştı.

BAYERN YENİDEN DEVREDE

Orta saha arayışlarını sürdüren Bavyera devinin, milli futbolcu için yeniden devreye girdiği öğrenildi.

İtalya basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih, yakın zamanda yıldız orta saha için yeniden teklif götürmeyi planlıyor.

TEKLİF ARTTIRILACAK

Haberin detaylarında, yaz aylarında yapılan teklifin artırılarak yeniden masaya oturulacağı belirtildi.

INTER GENÇLEŞMEK İSTİYOR

Öte yandan, takımı gençleştirmek isteyen Inter yönetiminin, 30 yaşındaki orta saha için gelen teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü aktarıldı.

EN AZ 50 MİLYON EURO

İtalya ekibinin en az 50 milyon euroluk bir teklif beklediği öne sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 8 maçta forma giyen deneyimli oyuncu, ağları 2 kez havalandırdı.

Inter ile 2027 Haziran'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun, güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.