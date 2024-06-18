Bayern Münih, Jonathan Tah için indirim istedi

Geçen sezon şampiyonluğu Leverkusen'e kaptıran Bayern Münih, transfer çalışmalarına hız verdi.

Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, Jonathan Tah'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde Alman devinin oyuncu için 20 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Bayer Leverkusen'in ise 40 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu aktarıldı.

Bu ücreti fazla bulan Bayern'in Leverkusen cephesinden indirim talep ettiği kaydedildi.

Bayer'de bir sezon daha sözleşmesi bulunan Tah, geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 49 maça çıktı ve 6 gol, 1 asist yaptı.