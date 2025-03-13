İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Mart 2025 Perşembe / 14 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,6123
  • EURO
    39,7931
  • ALTIN
    3470.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Joshua Kimmich ile nikah tazeledi
Spor

Bayern Münih, Joshua Kimmich ile nikah tazeledi

Bundesliga devi Bayern Münih 30 yaşındaki yıldız ismi Joshua Kimmich ile 30 Haziran 2029'a kadar sürecek olan bir sözleşme imzaladı.

AA13 Mart 2025 Perşembe 16:30 - Güncelleme:
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile nikah tazeledi
ABONE OL

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 30 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Joshua Kimmich'in sözleşmesinin 30 Haziran 2029'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu yaz, 30 yaşındaki oyuncunun Münih'e taşınmasının üzerinden 10 yıl geçmiş olacak." bilgisi verildi.

Alman oyuncunun, bu süre zarfında Bayern Münih ile 8 Bundesliga şampiyonluğu, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandığı belirtildi.

Kimmich, Temmuz 2015'te Stuttgart'tan Bayern Münih'e transfer olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.