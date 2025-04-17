İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2025 Perşembe / 19 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0168
  • EURO
    43,6176
  • ALTIN
    4063.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Kim Min-Jae'nin biletini kesti
Spor

Bayern Münih, Kim Min-Jae'nin biletini kesti

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, takımın Güney Koreli savunmacısı Kim Min-Jae ile yollarını ayırma kararı aldı. Bavyera ekibi, yıldız stopere gelecek teklifleri değerlendirecek.

Haber Merkezi17 Nisan 2025 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
Bayern Münih, Kim Min-Jae'nin biletini kesti
ABONE OL

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve Temmuz 2023'te Napoli'den 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-jae'nin Alman devinden ayrılacağı iddia edildi. Bild'den Christian Falk'un haberine göre; Bayern, sezon sonunda Min-jae'yi satmayı planlıyor.

Alman kulübünün, 28 yaşındaki stoper için bir transfer planlaması yaptığı ve 50 milyon Euro civarında teklif yapan bir kulüp olursa Kim Min-jae'yi bu yaz satacağı belirtildi. Bayern Münih'in Güney Koreli futbolcunun boşluğunu Bournemouth'un İspanyol savunma oyuncusu Dean Huijsen ile doldurmayı hedeflediği kaydedildi.

Haberde, Huijsen'in sözleşmesinde Kim'in satışıyla finanse edilebilecek 60 milyon euro'luk bir çıkış maddesi olduğu ifade edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.