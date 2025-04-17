Bayern Münih, Kim Min-Jae'nin biletini kesti

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen ve Temmuz 2023'te Napoli'den 50 milyon Euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olan Kim Min-jae'nin Alman devinden ayrılacağı iddia edildi. Bild'den Christian Falk'un haberine göre; Bayern, sezon sonunda Min-jae'yi satmayı planlıyor.

Alman kulübünün, 28 yaşındaki stoper için bir transfer planlaması yaptığı ve 50 milyon Euro civarında teklif yapan bir kulüp olursa Kim Min-jae'yi bu yaz satacağı belirtildi. Bayern Münih'in Güney Koreli futbolcunun boşluğunu Bournemouth'un İspanyol savunma oyuncusu Dean Huijsen ile doldurmayı hedeflediği kaydedildi.

Haberde, Huijsen'in sözleşmesinde Kim'in satışıyla finanse edilebilecek 60 milyon euro'luk bir çıkış maddesi olduğu ifade edildi.