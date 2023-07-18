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Spor

Bayern Münih, Kim Min-jae'yi açıkladı

Bayern Münih Transfer Haberleri: Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu.

18 Temmuz 2023 Salı 19:21 - Güncelleme:
Bayern Münih, Kim Min-jae'yi açıkladı
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Bayern Münih, Napoli forması giyen Kim Min-Jae'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Alman devinden yapılan açıklamada, Kim Min Jae ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalandığını belirtildi.

KIM MIN-JAE: BAYERN MUNIH HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR

Transferin ardından açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki futbolcu, 'Bayern Münih her futbolcunun hayalidir. Münih'te beni bekleyen her şeyi dört gözle bekliyorum. Benim için yeni bir başlangıç demek. Burada gelişmeye devam edeceğim. Kulüple yaptığım görüşmelerde bana olan ilginin ne kadar büyük olduğu en başından beri bana açıkça ifade edildi. İlk hedefim oldukça çok oynamak. Ayrıca mümkün olduğu kadar çok şampiyonluk kazanmak istiyorum' dedi.

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