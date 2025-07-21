Bayern Münih, Kingsley Coman'ın bonservisini beliredi

Bayern Münih, Fransız hücum oyuncusu Kingsley Coman'ın bonservisini belirledi.

30 MİLYON EURO

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih, 29 yaşındaki futbolcusunun olası satışından 30 milyon euro bekliyor.

Coman, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alıyor. Galatasaray da Barış Alper Yılmaz'ın ayrılık ihtimaline karşılık Fransız yıldızı transfer listesinde tutuyor.

Deneyimli yıldızın adı İspanya'dan da Barcelona ile anılmıştı. Barcelona, hücum hattını Manchester United'dan Marcus Rashford ile güçlendirdi. Katalan ekibinin Rashford transferi sonrası Coman için hamle yapması beklenmiyor.

SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

Bayern Münih ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Coman'ın güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bayern Münih'te geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Coman, 9 gol attı ve 6 asist yaptı.