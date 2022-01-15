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Spor

Bayern Münih, Köln deplasmanında farklı kazandı

Bayern Münih, Almanya Bundesliga'nın 19. hafta mücadelesinde deplasmanda Köln'ü 4-0 mağlup ederek puanını 46'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 23:35 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 23:35
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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 4-0 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 19. haftasında RheinEnergie Stadı'nda Köln'e konuk oldu.

Bayern Münih 9. dakikada Robert Lewandowski ve 25. dakikada Corentin Tolisso'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün oyununu sürdüren konuk ekip, 62. ve 74. dakikada Lewandowski ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Bayern Münih puanını 46'ya çıkardı ve ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund'un 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Köln ise 28 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

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Leipzig ekibi, Stuttgart'ı deplasmanda 11. dakikada Andre Silva ve 70. dakikada Christopher Nkunku'nun golleriyle 2-0 yendi.

Puanını 28'e çıkaran Leipzig, maç fazlasıyla 7. sıraya yükseldi.

Stuttgart ise 18 puanla 15. sırada yer alıyor.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Mainz 05 sahasında Bochum'u 1-0, Union Berlin de sahasında Hoffenheim'i 2-1 yendi. Wolfsburg-Hertha Berlin müsabakası ise 0-0 berabere tamamlandı.

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