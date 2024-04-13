Bayern Münih, Köln'ü 2 golle geçti

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Bayern Münih, sahasında Köln ile karşı karşıya geldi. Allianz Arena'daki maçı ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada Raphael Guerreiro ve 90+3'te Thomas Müller attı.

Bayern Münih'te karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Kingsley Coman, 50. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Jamal Musiala'ya bıraktı.

Bu sonucun ardından Bayern Münih, 63 puana yükseldi. Köln, 22 puanda kaldı.

Bayern Münih, ligin bir sonraki haftasında Union Berlin deplasmanına gidecek. Thomas Tuchel'in ekibi hafta içinde ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Arsenal'i ağırlayacak. Köln, Bundesliga'nın bir sonraki haftasında evinde Darmstadt'ı konuk edecek.