Spor

Bayern Münih, Köln'ü 3 golle geçti

Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında karşılaştığı Köln'ü Gnabry, Kim Min-Jae ve Karl'ın attığı gollerle 3-1 mağlup etti.

15 Ocak 2026 Perşembe 00:47
Bayern Münih, Köln'ü 3 golle geçti
ABONE OL

Almanya Bundesliga 17. hafta maçında Köln ile Bayern Münih karşılaştı.

Rheinenergiestadion'da oynanan maçı konuk ekip 3-1 kazandı.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri Serge Gnabry, Kim Min-jae ve Lennart Karl getirdi. Köln'ün tek golü Linton Maina'dan geldi.

Köln'de milli futbolcu Cenk Özkacar maçın tamamında sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Bayern Münih 47 puana ulaşırken, Köln 17 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Bayern Münih, Red Bull Leipzig'e konuk olacak. Köln ise Mainz 05'i ağırlayacak.


