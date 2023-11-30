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  • Bayern Münih, Kopenhag'a puan kaptırdı! İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu
Spor

Bayern Münih, Kopenhag'a puan kaptırdı! İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu

Galatasaray'ın da yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Kopenhag ile golsüz berabere kaldı.

IHA30 Kasım 2023 Perşembe 08:56 - Güncelleme:
Bayern Münih, Kopenhag'a puan kaptırdı! İşte Galatasaray'ın grubunda puan durumu
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Bayern Münih ile Kopenhag karşı karşıya geldi. Allianz Arena'da oynanan maçta ilk yarıda gol sesi çıkmadı. 90+3. dakikada Bayern Münih, ceza sahası içinde Ankersen'in eline top çarpmasıyla penaltı kazandı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Stephanie Frappart, penaltıyı iptal etti ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Alman ekibi 13 puanla liderliğini sürdürürken, Kopenhag 5 puanla averajla 2., Galatasaray aynı puanla 3., Manchester United ise 4 puanla son sırada yer aldı.

Öte yandan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

A Grubu

Galatasaray - Manchester United: 3-3

Bayern Münih - Kopenhag: 0-0

B Grubu

Sevilla - PSV Eindhoven: 2-3

Arsenal - Lens: 6-0

C Grubu

Real Madrid - Napoli: 4-2

Sporting Braga - Union Berlin: 1-1

D Grubu

Real Sociedad - Salzburg: 0-0

Benfica - Inter: 3-3

A GRUBUNDA PUAN DURUMU

13 - Bayern Münih

5 - Kopenhag

5 - Galatasaray

4 - Manchester United

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