İSTANBUL 24°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ekim 2023 Çarşamba / 20 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5302
  • EURO
    28,8473
  • ALTIN
    1613.89
  • BIST100
    8513.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bayern Münih, Kopenhag'ın umutlarını yıktı ve rekor kırdı!
Spor

Bayern Münih, Kopenhag'ın umutlarını yıktı ve rekor kırdı!

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Kopenhag'ı 2-1 mağlup etti.

4 Ekim 2023 Çarşamba 00:12 - Güncelleme:
Bayern Münih, Kopenhag'ın umutlarını yıktı ve rekor kırdı!
ABONE OL

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile Almanya temsilici Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern Münih geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.

Kopenhag'ın golünü 55. dakikada Lukas Lerager kaydetti.

Bayern Münih'in golleri 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel'den geldi.

Alman devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son 18 deplasman maçında yenilmeyerek yeni bir Şampiyonlar Ligi rekoru kırdı.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kopenhag 1 puanla son sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Galatasaray, Bayern Münih'i ağırlayacak. Kopenhag, Manchester United'a konuk olacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.