Bayern Münih, Kopenhag'ın umutlarını yıktı ve rekor kırdı!

Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile Almanya temsilici Bayern Münih karşı karşıya geldi. Bayern Münih geriye düşmesine rağmen maçı 2-1 kazandı.
Kopenhag'ın golünü 55. dakikada Lukas Lerager kaydetti.
Bayern Münih'in golleri 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel'den geldi.
Alman devi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki son 18 deplasman maçında yenilmeyerek yeni bir Şampiyonlar Ligi rekoru kırdı.
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kopenhag 1 puanla son sırada kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Galatasaray, Bayern Münih'i ağırlayacak. Kopenhag, Manchester United'a konuk olacak.